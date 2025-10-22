Allarme tubercolosi a Torino nel centro sociale di Askatasuna FdI | Intervenga il sindaco prima che sia troppo tardi
Un focolaio di tubercolosi si è diffuso nell’ex scuola Pablo Neruda di Torino, ora occupata, secondo Torino today, anche da persone vicine al centro sociale Askatasuna. A riportare la notizia per primo è stato il quotidiano La Stampa, ricordando che dentro l’istituto dismesso abitano coppie, famiglie e studenti. Un tempo, quell’edificio era di proprietà del comune, ma adesso le persone che ci abitano hanno origini italiane, tunisine, nigeriane e marocchine. Al momento, in via Ciriè vivono 200 persone e ci sarebbero tra i 6 e gli 8 casi conclamati di infezione, di cui due minorenni. Il primo caso di contagio risale a quest’estate, anche se il quotidiano torinese ha sottolineato che il vero e proprio focolaio si è sviluppato negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
