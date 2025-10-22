Allarme rifiuti | Fototrappole anti incivili
Monza continua a fare i conti con l’abbandono selvaggio dei rifiuti. Dopo le segnalazioni del consigliere di Fratelli d’Italia, Andrea Arbizzoni - che aveva parlato degli episodi in via Empedocle e via Fossati - a portare all’attenzione nuovi preoccupanti casi è Salvatore Russo, ex consigliere comunale ed esponente dello stesso partito. Russo parla di sversamenti "fuori controllo" in diverse zone della città: da viale Libertà a via Borgazzi, passando per via D’Annunzio e, ancora una volta, via Fossati. L’ex consigliere ha documentato come in queste vie sacchi neri, ingombranti, scarti domestici e umido si accumulino a ritmo incessante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
