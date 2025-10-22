Allarme rifiuti | Fototrappole anti incivili

Ilgiorno.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza continua a fare i conti con l’abbandono selvaggio dei rifiuti. Dopo le segnalazioni del consigliere di Fratelli d’Italia, Andrea Arbizzoni - che aveva parlato degli episodi in via Empedocle e via Fossati - a portare all’attenzione nuovi preoccupanti casi è Salvatore Russo, ex consigliere comunale ed esponente dello stesso partito. Russo parla di sversamenti "fuori controllo" in diverse zone della città: da viale Libertà a via Borgazzi, passando per via D’Annunzio e, ancora una volta, via Fossati. L’ex consigliere ha documentato come in queste vie sacchi neri, ingombranti, scarti domestici e umido si accumulino a ritmo incessante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

allarme rifiuti fototrappole anti incivili

© Ilgiorno.it - Allarme rifiuti: "Fototrappole anti incivili"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

allarme rifiuti fototrappole antiAllarme rifiuti: "Fototrappole anti incivili" - Monza continua a fare i conti con l’abbandono selvaggio dei rifiuti. Da ilgiorno.it

Fototrappole contro i furbetti dei rifiuti: c'è il progetto, ma non i soldi. E intanto commercianti e residenti si lamentano - Nel centro cittadino sarebbero da installare fototrappole nei pressi delle isole ecologiche di piazza Ungheria (scuole Montessori), via ... Come scrive ilgazzettino.it

Fototrappole contro i furbetti dei rifiuti: c'è il progetto, ma non i soldi. E intanto commercianti e residenti si lamentano - Le sette amministrazioni legate al Comando di polizia locale associata Medio Polesine (Arquà ... Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Rifiuti Fototrappole Anti