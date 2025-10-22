Allarme acqua nel Foggiano | verso il ' volume morto' della diga di Occhito
In Capitanata, nonostante le sospensioni dell’irrigazione, nell’invaso di Occhito restano poco più di 44 milioni di metri cubi d’acqua e, se la situazione non cambia, nelle prossime settimane si raggiungerà la soglia critica del cosiddetto “volume morto” (40 milioni di metri cubi), in pratica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'allarme sulla possibilità che ci fosse una persona in acqua era stato lanciato da una turista sulla spiaggia cittadina Vai su Facebook
#TG2000 - Allarme #inquinante nelle bottiglie di #acqua minerale #10ottobre #salute #sicurezzaalimentare #plastica #NEWS #TV2000 @ilSalvagenteit @consumatori @HelpConsumatori @Codacons @tg2000it - X Vai su X