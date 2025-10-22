Allarme a Catania | numerosi pazienti operati di cataratta in un centro privato poi ricoverati in ospedali cittadini per gravi complicazioni oculari
«Numerosi pazienti operati di cataratta in un centro privato sarebbero stati ricoverati in diversi ospedali cittadini per gravi complicazioni oculari». Lo afferma, in una nota, il Codacons annunciando «la presentazione, nelle prossime ore, di un esposto alla Procura di Catania e di una segnalazione al ministro della Salute, chiedendo di avviare verifiche immediate per accertare cause, responsabilità. 🔗 Leggi su Feedpress.me
