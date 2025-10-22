Allarme a Catania | numerosi pazienti operati di cataratta in un centro privato poi ricoverati in ospedali cittadini per gravi complicazioni oculari

Feedpress.me | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Numerosi pazienti operati di cataratta in un centro privato sarebbero stati ricoverati in diversi ospedali cittadini per gravi complicazioni oculari». Lo afferma, in una nota, il Codacons annunciando «la presentazione, nelle prossime ore, di un esposto alla Procura di Catania e di una segnalazione al ministro della Salute, chiedendo di avviare verifiche immediate per accertare cause, responsabilità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

allarme a catania numerosi pazienti operati di cataratta in un centro privato poi ricoverati in ospedali cittadini per gravi complicazioni oculari

© Feedpress.me - Allarme a Catania: numerosi pazienti operati di cataratta in un centro privato poi ricoverati in ospedali cittadini per gravi complicazioni oculari

Scopri altri approfondimenti

Allarme a Catania: numerosi pazienti operati di cataratta in un centro privato poi ricoverati in ospedali cittadini per gravi complicazioni oculari - «Numerosi pazienti operati di cataratta in un centro privato sarebbero stati ricoverati in diversi ospedali cittadini per gravi complicazioni oculari». Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Allarme Catania Numerosi Pazienti