All’Arena Flegrea la mostra ‘Napoli in Scena – La Scuola del ’700 nel costume teatrale d’autore’
È stata inaugurata questa mattina all’Arena Flegrea la mostra ‘Napoli in Scena – La Scuola del ’700 nel costume teatrale d’autore’, a cura di Mariano Bauduin, con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Napoli (ABANA).L’esposizione resterà aperta al pubblico dal 22 ottobre al 22 dicembre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
