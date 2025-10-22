All’Arena Flegrea la mostra ‘Napoli in Scena – La Scuola del ’700 nel costume teatrale d’autore’

Napolitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata questa mattina allArena Flegrea la mostraNapoli in Scena – La Scuola del ’700 nel costume teatrale d’autore’, a cura di Mariano Bauduin, con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Napoli (ABANA).L’esposizione resterà aperta al pubblico dal 22 ottobre al 22 dicembre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: All8217arena Flegrea Mostra 8216napoli