Allah-rme Islam lo studio del Vaticano | Violenza jihadista minaccia globale
Il jihadismo resta la principale macchina globale di persecuzione. In interi continenti, infatti, la libertà religiosa viene spenta a colpi di kalashnikov, decreti e paura. La fede è tornata terreno di conquista politica e il jihadismo ne è la forma più brutale. Secondo il Rapporto sulla Libertà religiosa nel mondo 2025 della Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS), oltre 5,4 miliardi di persone (quasi due terzi dell'umanità) vivono in Paesi dove credere è un pericolo. Sessantadue Stati sono sotto osservazione: in 24 si parla apertamente di persecuzione, in altri 38 di discriminazione sistematica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Islam, lo studio del Vaticano: "Violenza jihadista minaccia globale" - In interi continenti, infatti, la libertà religiosa viene spenta a colpi di ... Da iltempo.it
Fuori dal coro, la testimonianza agghiacciante: “Salvate l'Italia dall'Islam, nascondono la verità" - L’allarme lo lancia una ragazza algerina dallo studio del programma “Fuori dal coro” in onda su Rete4. Come scrive iltempo.it
"Io sopravvissuta all'orrore vi dico: salvate l'Italia dall'Islam" - L’appello di Segre a Tajani: “Si permetta ai palestinesi in Italia per studiare di portare i figli” ... Si legge su msn.com