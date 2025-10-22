Alla scoperta dei Borbone | La Favorita la Real Casina cinese e il Patriarca del parco
Domenica 2 Novembre alle ore 10:30, unisciti a noi in un viaggio storico tra arte e natura alla scoperta della Palazzina Cinese e del Parco della Favorita a Palermo.Si visiterà la Palazzina Cinese, luogo dagli arcani riferimenti massonici e dagli insoliti simboli orientali, adottati dai Borboni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
SCOPERTA LA TARGA DI “PIAZZA 5 FEBBRAIO 1861” INTERVENUTO IL PRINCIPE CARLO DI BORBONE CHE PRIMA SI E’ RECATO NELLA CATTEDRALE Alla presenza del principe Carlo di Borbone, Duca di Castro, Capo della Real Casa, cittadino onor - facebook.com Vai su Facebook