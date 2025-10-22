Alla guida in barca dopo aver bevuto | 11 mila euro di multe

Veneziatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla guida della barca dopo aver bevuto alcolici o al trasporto di passeggeri, senza dotazioni di sicurezza. Durante il fine settimana scorso i carabinieri del nucleo natanti in laguna hanno controllato 25 imbarcazioni, 52 persone, e trovato irregolarità che sono risultate pericolose per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Alla guida dopo aver bevuto, 6 mesi di messa alla prova per il sindaco di Cheremule - Niente processo per peculato per il sindaco di Cheremule, Salvatore Masia, ma sei mesi di messa alla prova. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Guida Barca Dopo Aver