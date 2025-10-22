Alla guida in barca dopo aver bevuto | 11 mila euro di multe

Alla guida della barca dopo aver bevuto alcolici o al trasporto di passeggeri, senza dotazioni di sicurezza. Durante il fine settimana scorso i carabinieri del nucleo natanti in laguna hanno controllato 25 imbarcazioni, 52 persone, e trovato irregolarità che sono risultate pericolose per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it