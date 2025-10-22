Alla Fiorio Cup ci sarà anche Giovanni Trentin

Sarà il giovane portacolori di MT Racing e di ACI Team Italia la quarta punta della squadra tricolore, pronto ad unirsi ad Aghini, Mabellini e Molinaro. È un 2025 che non smette di regalare sorprese con un invito prestigioso, quello alla Fiorio Cup. L’evento in programma per il 25 ed il 26 di ottobre alla . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

