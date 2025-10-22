Alla fine Sangiuliano scioglie le riserve | sarà capolista di FdI in Campania
" Ho accettato l'invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d'Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania ". Lo ha detto oggi, intervistato dal Corriere della Sera, Gennaro Sangiuliano. La candidatura dell'ex ministro della Cultura e attuale corrispondente Rai a Parigi era nell'aria da settimane, anche se lo stesso Sangiuliano nel corso dei giorni aveva smentito l'ipotesi. "Non mi candido. Resto a Parigi, ma in Campania mi avrebbe votato anche il Pd", aveva detto in un colloquio col Foglio. E proprio il "giallo" della presunta candidatura era diventato oggetto d'interesse, perché pur non formalizzando la sua presenza nelle liste l'ex componente del governo Meloni organizzava cene e parlava di "pressing" da parte di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
