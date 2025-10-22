Alla Festa del Cinema di Roma presentato il film Dreams di Michel Franco con Jessica Chastain Guarda il video di Amicait
(askanews) – Racconta una storia d’amore che è anche una lotta di potere tra un immigrato irregolare messicano e una ricca filantropa americana interpretata da Jessica Chastain il nuovo film di Michel Franco Dreams, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Lui è un talentuoso ballerino interpretato da Isaac Hernàndez che sogna una nuova vita negli Stati Uniti. Lei appartiene all’alta società americana, lo sostiene e lo incoraggia, fino a quando questa relazione non altera il suo mondo perfetto. GUARDA LE FOTO Italians do it better: da Jessica Chastain a Leonardo DiCaprio, gli amori italiani delle star. 🔗 Leggi su Amica.it
