Alla Camera si presenta il libro Essere per esserci – Sui social con testa e cuore

Lopinionista.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Giovedì 23 ottobre, a partire dalle ore 16.30, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati si svolgerà la presentazione del libroEssere per esserci – Sui social con testa e cuore”, di Agostino Picicco. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera, Giorgio Mulè. Interviene il segretario di presidenza, Alessandro Colucci. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

