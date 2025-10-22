Alitalia Fiumicino approva all’unanimità il documento a sostegno dei lavoratori
Fiumicino, 22 ottobre 2025 – Si è concluso oggi il Consiglio comunale con l’approvazione unanime, da parte di tutte le forze politiche presenti, di un documento a sostegno dei circa 2000 lavoratori ex Alitalia ancora impattati dal fallimento della compagnia e attualmente in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). Il documento, frutto di un percorso di ascolto e confronto tra l’Amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali, intende sollecitare un intervento urgente e strutturato da parte degli enti governativi, delle aziende del comparto aereo e dei soggetti che hanno rilevato gli asset di Alitalia SAI. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
