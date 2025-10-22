Alimenti arredi e costruzioni | quanto fatturano e chi c' è dietro alle imprese più ricche di Favara

Dal commercio all’ingrosso di prodotti alimentari agli arredamenti, passando per auto, olio e costruzioni. Ma anche frutta e ortaggi, elettrodomestici e prodotti per la termoidraulica. Di questo si occupano le dieci aziende più floride di Favara che danno lavoro a più di cento persone. Dopo aver. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Contenuti che potrebbero interessarti

L’isola in bilaminato legno Noce Cordesco concentra la zona cottura e l’area lavaggio con vasca nera in granitek, un materiale resistente, igienico e adatto al contatto con gli alimenti. I nostri servizi comprendono: Progettazione con rendering e visione panor - facebook.com Vai su Facebook

Alimenti, arredi e costruzioni: quanto fatturano e chi c'è dietro alle imprese più ricche di Favara - Incassi da milioni di euro e opportunità occupazionali per centinaia di lavoratori: Dossier esamina profitti e spese per il personale, ripercorrendo l’evoluzione delle aziende che rappresentano un pun ... Come scrive agrigentonotizie.it