Alice nella città 2025 da Robert De Niro a Daniel Day-Lewis presentata in conferenza la nuova edizione

In conferenza stampa di Alice nella città i direttori presentano un’edizione incentrata sui giovani, sul femminile e con ospiti come Daniel e Ronan Day-Lewis: < >. Arriva la 23esima edizione di Alice nella città, che quest’anno si presenta con numerose novità. Tra queste spicca il format Fuori Sala, che include un convegno speciale sulla cultura femminile, arricchito dal già esistente Womenlands, progetto che in questa edizione premia diverse figure femminili come la cantante Tosca e l’attrice Claudia Pandolfi. Il festival si apre con Good Boy, seguito da 11 film in concorso tra cui Anemone, con Daniel Day-Lewis, diretto dal figlio Ronan, entrambi protagonisti di una masterclass aperta al pubblico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

