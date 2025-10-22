Alice nella città 2025 da Robert De Niro a Daniel Day-Lewis presentata in conferenza la nuova edizione
In conferenza stampa di Alice nella città i direttori presentano un’edizione incentrata sui giovani, sul femminile e con ospiti come Daniel e Ronan Day-Lewis: <
>. Arriva la 23esima edizione di Alice nella città, che quest’anno si presenta con numerose novità. Tra queste spicca il format Fuori Sala, che include un convegno speciale sulla cultura femminile, arricchito dal già esistente Womenlands, progetto che in questa edizione premia diverse figure femminili come la cantante Tosca e l’attrice Claudia Pandolfi. Il festival si apre con Good Boy, seguito da 11 film in concorso tra cui Anemone, con Daniel Day-Lewis, diretto dal figlio Ronan, entrambi protagonisti di una masterclass aperta al pubblico.🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ad Alice nella città arriva il film d’animazione Bouchra https://tinyurl.com/2r9767fx Recensione di Aurora Pallotti - facebook.com Vai su Facebook
Alice nella Città: da Daniel Day-Lewis a Robert De Niro, il programma completo - Alice nella Città ribadisce la sua indipendenza con una 23ª edizione ricchissima, attesa dal 15 al 26 ottobre 2025 sempre in concomitanza con la Festa del Cinema di Roma, seppur quest’anno più ... Segnala ciakmagazine.it
Alice nella Città 2025: da Daniel Day-Lewis a Robert De Niro, il programma completo - Alice nella Città ribadisce la sua indipendenza con una 23ª edizione ricchissima, attesa dal 15 al 26 ottobre 2025 sempre in concomitanza con la Festa del ... ciakmagazine.it scrive
Alice nella città 2025, Good Boy: trama, curiosità d recensione del film d’apertura - Un horror atipico, quasi sperimentale, dove il protagonista non è un uomo né un mostro, ma un cane. rtl.it scrive