Alibi dello scontrino di Andrea Sempio diventa un caso i dubbi di Fabrizio Gallo avvocato di Lovati

L'avvocato di Massimo Lovati, Fabrizio Gallo, smonta la validità dello scontrino di Andrea Sempio: "Non c'è un riscontro", ecco perché.

