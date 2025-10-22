Alibi dello scontrino di Andrea Sempio diventa un caso i dubbi di Fabrizio Gallo avvocato di Lovati

Notizie.virgilio.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'avvocato di Massimo Lovati, Fabrizio Gallo, smonta la validità dello scontrino di Andrea Sempio: "Non c'è un riscontro", ecco perché. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

alibi dello scontrino di andrea sempio diventa un caso i dubbi di fabrizio gallo avvocato di lovati

© Notizie.virgilio.it - Alibi dello scontrino di Andrea Sempio diventa un caso, i dubbi di Fabrizio Gallo avvocato di Lovati

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

alibi scontrino andrea sempioAndrea Sempio e lo scontrino, a “Chi l'ha visto” tutta la verità: «L'ho preso io, era meglio se controllavano le telecamere» - in onda mercoledì 22 ottobre su Rai 3, ha assicurato che lo scontrino del parcheggio di Vigevano ... leggo.it scrive

alibi scontrino andrea sempioGarlasco, mi chiedo perché il teste che mette in dubbio l’alibi di Sempio abbia parlato solo ora - Un nuovo testimone sostiene che lo scontrino del parcheggio di Vigevano non sarebbe stato fatto da Andrea Sempio ... Secondo ilfattoquotidiano.it

alibi scontrino andrea sempioAndrea Sempio: «Ho preso io lo scontrino». Perché è stato indagato - Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, risponde in un'intervista a Chi l'ha visto? ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Alibi Scontrino Andrea Sempio