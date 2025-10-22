Alfonso Signorini Vita Privata | Ecco Chi E’ Il Ricco Marito!

Scopri le parole sorprendenti di Signorini su Simona Ventura e il GF, e tutti i dettagli sul suo matrimonio con Paolo Galimberti. Alfonso Signorini, uno dei volti più noti e poliedrici del piccolo schermo, ha deciso di fare un passo indietro. Dopo sei anni al timone del Grande Fratello, ha passato il testimone a Simona Ventura, con eleganza e – soprattutto – senza rimpianti. Intervistato dal Corriere della Sera, Signorini non solo ha commentato il debutto della sua collega, ma ha anche condiviso una notizia bomba: è pronto a dire “sì”. Ma andiamo con ordine. “Se non avessi visto la prima puntata del nuovo GF, sarei da ricovero,” ha scherzato Alfonso, lasciando intendere quanto fosse curioso di vedere come Simona avrebbe preso le redini del reality di Canale 5. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Alfonso Signorini, Vita Privata: Ecco Chi E’ Il Ricco Marito!

Argomenti simili trattati di recente

Mi complimento con Alfonso Signorini (che non ho il piacere di conoscere personalmente) per quello che ha fatto per le persone che sono state infettate da HIV, che se curate non sono infettive, e sulle quali grava ancora un pregiudizio oscurantista senza sen - X Vai su X

“Era scandaloso”. Alfonso Signorini rompe il silenzio: il vero motivo dell’addio al “Grande Fratello” - facebook.com Vai su Facebook

Chi è il (ricco) compagno di Alfonso Signorini e da quanto stanno insieme: tutti i dettagli - Da una chat online a un matrimonio dopo 25 anni: il legame tra Alfonso Signorini e Paolo Galimberti tra politica, jet set e tanto amore. Segnala termometropolitico.it

Dove vive Alfonso Signorini, la sua casa milanese tra arte e riservatezza: è bellissima - Alfonso Signorini apre uno spiraglio sulla sua vita privata, mostrando la sua elegante casa nel cuore di Milano, tra opere d'arte e musica. donnaglamour.it scrive

Alfonso Signorini, annuncio a sorpresa: si sposa, ecco chi è il suo noto compagno - Annuncio a sorpresa: Alfonso Signorini sta per sposarsi, scopri chi è il futuro marito e tutte le curiosità sul grande giorno. Da donnaglamour.it