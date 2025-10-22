Alfa Romeo aperti gli ordini per la nuova Tonale | prezzi e versioni

Nuova gamma aggiornata e completa sul mercato italiano per il C-Suv compatto del Biscione. L'edizione di lancio celebra la collaborazione con i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Il prezzo di listino parte da 39.850 euro per la versione diesel da 130 Cv. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alfa Romeo, aperti gli ordini per la nuova Tonale: prezzi e versioni

