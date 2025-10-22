Alex e Delia la notizia che nessuno si aspettava

. Dopo un percorso lungo e non sempre facile, Alex Belli e Delia Duran coronano il loro sogno d’amore: un simbolo discreto ha acceso la curiosità, confermando la dolce attesa. Ci sono annunci che non necessitano di grande clamore, poiché la loro potenza risiede nella semplicità del gesto che li rivela. È bastato un piccolo dettaglio, una collana indossata con discrezione, per infiammare la curiosità dei fan e svelare una delle notizie più dolci del momento: Alex Belli e Delia Duran diventeranno genitori. La conferma è giunta attraverso le parole di Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha descritto la felicità della coppia, unita da tempo da un amore passionale, spesso al centro di discussioni, ma sempre mostrato come autentico. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Alex e Delia, la notizia che nessuno si aspettava

