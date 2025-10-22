Alessia Tarquinio | Conte mi deve un caffè disse che ero cattiva Paolo Maldini lo hanno cancellato

Alessia Tarquinio, giornalista di Prime Video per la Champions, ne ha per tutti: l'informazione sportiva in evoluzione, le "bellone" in trasmissione, il pubblico che non è più e solo attento "alla strafiga". E poi, nell'intervista a Fanpage.it, aneddoti su Antonio Conte, Paolo Maldini, Massimiliano Allegri, Jurgen Klopp e Jude Bellingham che resta "un figlio perfetto oltre a quello perfetto che già ho". 🔗 Leggi su Fanpage.it