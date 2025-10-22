Alessia Tarquinio | Conte mi deve un caffè disse che ero cattiva Paolo Maldini lo hanno cancellato

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessia Tarquinio, giornalista di Prime Video per la Champions, ne ha per tutti: l'informazione sportiva in evoluzione, le "bellone" in trasmissione, il pubblico che non è più e solo attento "alla strafiga". E poi, nell'intervista a Fanpage.it, aneddoti su Antonio Conte, Paolo Maldini, Massimiliano Allegri, Jurgen Klopp e Jude Bellingham che resta "un figlio perfetto oltre a quello perfetto che già ho". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

alessia tarquinio conte deveAlessia Tarquinio: “Conte mi deve un caffè, disse che ero cattiva. Paolo Maldini lo hanno cancellato” - Alessia Tarquinio, giornalista di Prime Video per la Champions, ne ha per tutti: l'informazione sportiva in evoluzione, le "bellone" in trasmissione ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Alessia Tarquinio Conte Deve