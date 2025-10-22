Alessia Pifferi vuole sposare la compagna di cella | La chiama moglie La nuova perizia in aula | Bugiarda compulsiva ma capace di intendere
Alcuni mesi fa Alessia Pifferi, dal carcere dove è detenuta per la morte della figlioletta Diana (abbandonata a casa da sola per diversi giorni ad appena 18 mesi), aveva annunciato di voler sposare una compagna di cella. L’avvocato Alessia Pontenani aveva confermato la notizia, alludendo al fatto che la sua assistita le avrebbe anche chiesto di farle da testimone alle nozze. In quella stessa occasione, la legale aveva anche asserito di aver chiesto una nuova perizia psichiatrica per valutare le condizioni della Pifferi. I risultati dell’analisi, svolta lo scorso agosto, sono stati nuovamente citati questa mattina in tribunale nel corso del processo d’appello. 🔗 Leggi su Open.online
