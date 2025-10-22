Alessia Pifferi vuole sposare la compagna di cella | La chiama già moglie Una strategia difensiva?
Milano – Bugiarda compulsiva, psicotica e anaffettiva, ma non pazza. Patologica al punto da fingere di non essersi accorta della gravidanza, al punto da sostenere di aver subito uno stupro dal padre, dimostratosi falso, ma affermato solo per costruire un pregresso di abusi che legittimassero i suoi tratti criminali, ma non folli. È il quadro tracciato dalla perita di parte civile, Roberta Bruzzone sentita in aula nell’appello di Alessia Pifferi, la mamma che lasciò morire di fame e di sete sua figlia Diana, di 18 mesi, condannata per questo all’ergastolo. Alessia Pifferi, in aula le perizie: “Non ci fu un blackout, era lucida e consapevole quando lasciò sola Diana” L’assassina, che il 14 febbraio, giorno di San Valentino, dal carcere aveva annunciato di volersi sposare con la compagna di cella di cui dice di essersi follemente innamorata, e che già chiama moglie, forse nell’ennesima strategia per fingersi matta, nella mattina del 22 ottobre è stata seduta, in aula, accanto alla sua avvocata Alessia Pontenani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
