Alessia Orro sa solo vincere in Turchia | prova impattante in trasferta Vargas e Fedorovtseva ringraziano

Terza vittoria consecutiva per Alessia Orro nella Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali si è distinta durante l’incontro che il suo Fenerbahce Istanbul ha vinto sul campo del poco quotato Zeren Spor con un secco 3-0 (25-14; 25-21; 25-20) in appena 75 minuti di gioco. Le gialloblù, che avevano aperto la stagione alzando al cielo la Supercoppa di Turchia, hanno avuto la meglio in maniera nitida davanti ai 6.000 spettatori che hanno gremito lo Ziraat Bankkart Salonu di Ankara e si sono così portate al comando della classifica generale con 9 punti, alla pari con il VakifBank Istanbul allenato da Giovanni Guidetti e il Galatasaray Istanbul di Massimo Barbolini e Myriam Sylla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alessia Orro sa solo vincere in Turchia: prova impattante in trasferta, Vargas e Fedorovtseva ringraziano

