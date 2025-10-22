Alessandro Saltini eletto segretario della Filcams Cgil di Modena
Alessandro Santini è il nuovo segretario Filcams Cgil eletto stamattina con il 100% dei voti dell’Assemblea Generale (45 sì e 2 astenuti), dopo le consultazioni di tutti i componenti.Presenti ai lavori dell’AG Filcams Cgil Modena, Emiliano Sgargi segretario regionale Filcams Cgil, Alessandro De. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
