Alessandro Rizzo scelto per il film Il diavolo veste Prada 2 in una delle scene più importanti col cast hollywoodiano | Streep – Tucci – Hathaway – Lady Gaga

Dalla danza alla moda, dai social alle luci dei set cinematografici, Alessandro Rizzo ha costruito una carriera eclettica e ambiziosa. Con il suo ruolo nel film Il diavolo veste Prada 2, dove sarà in una delle scene più importanti coi quattro protagonisti della pellicola tanto attesa, ci racconta come il mondo dello spettacolo gli permetta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Alessandro Rizzo scelto per il film Il diavolo veste Prada 2 in una delle scene più importanti col cast hollywoodiano: Streep – Tucci – Hathaway – Lady Gaga

