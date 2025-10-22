Alessandro Br1 all’ADE | due set al Bears e diario su AllaDiscoteca

Sbircialanotizia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il bagaglio di anni in consolle e la curiosità di chi vive la club culture, Alessandro Br1 torna allADE di Amsterdam per due date al Bears e per raccontare, da insider, tendenze e novità su AD!. Un viaggio tra musica, incontri e idee, guidato da un’energia che parla a chi ama l’elettronica. Ritorno all’ADE . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

alessandro br1 all8217ade due set al bears e diario su alladiscoteca

© Sbircialanotizia.it - Alessandro Br1 all’ADE: due set al Bears e diario su AllaDiscoteca

Altri contenuti sullo stesso argomento

Alessandro Pippa, il super laureato: «Due tesi in un giorno, era il mio segreto: due matricole e due libretti, nessuno doveva saperlo» - Alessandro Pippa, 23enne originario di Bolzano, ha iniziato a farlo martedì scorso. Come scrive milano.corriere.it

L’impresa di Alessandro Pippa: "Due lauree in 6 ore e i brevetti. È questione di stile (e ingegno)" - 30 si è laureato in Ingegneria meccanica, alle 16 in Ingegneria gestionale. ilgiorno.it scrive

Alessandro prende due lauree in un giorno al Politecnico: “Studio 16 ore al giorno. Ho inventato un elicottero pieghevole e una bici-zaino” - Milano – Alessandro Pippa, brillante studente bolzanino di 23 anni, ha scritto una pagina notevole nella storia accademica italiana conseguendo due lauree magistrali nella stessa giornata presso il ... Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Alessandro Br1 All8217ade Due