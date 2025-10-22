Alessandria trovato morto in casa a 27 anni | si indaga per omicidio Forse ha conosciuto l’assassino su una app online

Ilfattoquotidiano.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 27 anni è stato ucciso ad Alessandria. Sul corpo del ragazzo, ritrovato senza vita in via De Amicis il 9 ottobre, è stata eseguita l’autopsia: l’esame ha chiarito che si è trattato di “morte riconducibile a un’ azione violenta “. “Gli elementi raccolti dalla sezione scientifica sul luogo del rinvenimento – spiegano gli investigatori – unitamente alle prime osservazioni del medico legale e del pubblico ministero intervenuto sul posto, sono stati successivamente confermati dagli esiti dell’esame autoptico”. Il 27enne era stato trovato senza vita in un’abitazione del quartiere Cristo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

alessandria trovato morto in casa a 27 anni si indaga per omicidio forse ha conosciuto l8217assassino su una app online

© Ilfattoquotidiano.it - Alessandria, trovato morto in casa a 27 anni: si indaga per omicidio. “Forse ha conosciuto l’assassino su una app online”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

alessandria trovato morto casaUomo trovato morto in casa ad Alessandria il 9 ottobre, l'autopsia rivela: è omicidio - Tra le ipotesi anche quella di un incontro con una persona conosciuta tramite piattaforme online, ma non si esclude neanche l'ipotesi della rapina ... rainews.it scrive

alessandria trovato morto casaAlessandria, ventisettenne trovato morto: indagini per omicidio - Torino – Si indaga per omicidio sulla morte di un uomo di 27 anni di origine peruviana trovato privo di vita ad Alessandria il 9 ottobre scorso. Da ilsecoloxix.it

alessandria trovato morto casaAlessandria, 27enne trovato morto in via De Amicis è stato ucciso: ipotesi assassino conosciuto online - (Adnkronos) – Si indaga per omicidio sulla morte del ragazzo di 27 anni, di origine peruviana, trovato senza vita in un appartamento di via De Amicis ad Alessandria, nel quartiere Cristo. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Alessandria Trovato Morto Casa