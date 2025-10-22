Alessandria trovato morto in casa a 27 anni | si indaga per omicidio Forse ha conosciuto l’assassino su una app online
Un giovane di 27 anni è stato ucciso ad Alessandria. Sul corpo del ragazzo, ritrovato senza vita in via De Amicis il 9 ottobre, è stata eseguita l’autopsia: l’esame ha chiarito che si è trattato di “morte riconducibile a un’ azione violenta “. “Gli elementi raccolti dalla sezione scientifica sul luogo del rinvenimento – spiegano gli investigatori – unitamente alle prime osservazioni del medico legale e del pubblico ministero intervenuto sul posto, sono stati successivamente confermati dagli esiti dell’esame autoptico”. Il 27enne era stato trovato senza vita in un’abitazione del quartiere Cristo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Uomo trovato morto in casa ad Alessandria il 9 ottobre, l'autopsia rivela: è omicidio - Tra le ipotesi anche quella di un incontro con una persona conosciuta tramite piattaforme online, ma non si esclude neanche l'ipotesi della rapina ... rainews.it scrive
Alessandria, ventisettenne trovato morto: indagini per omicidio - Torino – Si indaga per omicidio sulla morte di un uomo di 27 anni di origine peruviana trovato privo di vita ad Alessandria il 9 ottobre scorso. Da ilsecoloxix.it
Alessandria, 27enne trovato morto in via De Amicis è stato ucciso: ipotesi assassino conosciuto online - (Adnkronos) – Si indaga per omicidio sulla morte del ragazzo di 27 anni, di origine peruviana, trovato senza vita in un appartamento di via De Amicis ad Alessandria, nel quartiere Cristo. Riporta msn.com