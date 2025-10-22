Alessandria trovato morto in casa a 27 anni | si indaga per omicidio Forse ha conosciuto l’assassino su una app online

Un giovane di 27 anni è stato ucciso ad Alessandria. Sul corpo del ragazzo, ritrovato senza vita in via De Amicis il 9 ottobre, è stata eseguita l’autopsia: l’esame ha chiarito che si è trattato di “morte riconducibile a un’ azione violenta “. “Gli elementi raccolti dalla sezione scientifica sul luogo del rinvenimento – spiegano gli investigatori – unitamente alle prime osservazioni del medico legale e del pubblico ministero intervenuto sul posto, sono stati successivamente confermati dagli esiti dell’esame autoptico”. Il 27enne era stato trovato senza vita in un’abitazione del quartiere Cristo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

