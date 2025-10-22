Alessandria 27enne trovato morto in via De Amicis è stato ucciso | ipotesi assassino conosciuto online
(Adnkronos) – Si indaga per omicidio sulla morte del ragazzo di 27 anni, di origine peruviana, trovato senza vita in un appartamento di via De Amicis ad Alessandria, nel quartiere Cristo. Gli elementi raccolti dalla scientifica sul posto, insieme alle prime osservazioni del medico legale e del pubblico ministero – riferiscono i carabinieri in una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Uomo trovato morto in casa ad Alessandria il 9 ottobre, l'autopsia rivela: è omicidio - Tra le ipotesi anche quella di un incontro con una persona conosciuta tramite piattaforme online, ma non si esclude neanche l'ipotesi della rapina ... Riporta rainews.it
