Alessandria 27enne peruviano trovato morto | confermato l’omicidio forse un incontro finito in tragedia
La morte del 27enne peruviano trovato il 9 ottobre in via De Amicis ad Alessandria è un omicidio. L’autopsia ha accertato una morte violenta. Indagini a tutto campo su incontri online e possibile rapina, in collegamento con casi simili nel Nord Ovest. 🔗 Leggi su Fanpage.it
