Alcaloidi del tropano | cosa sono in quali alimenti possono trovarsi e perché fanno male
Gli alcaloidi del tropano contaminano cereali e spezie. Possono causare tachicardia e confusione. Tutto sul rischio e i controlli in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Per “la possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre il limite di legge" - facebook.com Vai su Facebook
Cosa sono gli alcaloidi del tropano - Gli alcaloidi del tropano sono composti naturali tossici presenti in piante come la belladonna e lo stramonio. Lo riporta msn.com
Richiamo mais per popcorn, contaminazione da alcaloidi tropanici: cosa sono - Richiamo per mais per popcorn a marchio Cibon e Coal prodotti da Melandri Guadenzio Srl con sede dello stabilimento a Bagnocavallo (Ra). Lo riporta msn.com
Richiamo di mais per popcorn: ecco i lotti a rischio “contaminazione da alcaloidi tropanici” - I prodotti di diversi marchi e di diverso peso provengono dallo stesso stabilimento ... Si legge su quotidiano.net