Albi illustrati e terza età

Il seminario, con partecipazione gratuita, è rivolto a tutt? e in particolare a chi, occupandosi per professione, volontariato o ragioni affettive, della cura di persone anziane, desidera conoscere e approfondire i benefici della lettura anche tramite gli albi illustrati.Docente: psicologa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Vi aspetto al Mimesis Festival in Feltrinelli a Udine sabato 1 novembre per un cerchio di lettura per adulti con gli albi illustrati - facebook.com Vai su Facebook

Back to school 2024: 8 albi illustrati da leggere a bambini e ragazzi, per un ritorno a scuola più sereno - Dagli anni ‘80 ha pubblicato oltre 200 storie per bambini tradotte in molte lingue e... Riporta greenme.it

Vernante capitale degli albi illustrati: torna l'ottava edizione del festival Imaginé - Mostre, talk e laboratori gratuiti in piazza per grandi e piccoli Sabato 20 e domenica 21 settembre dalle 10, presso piazza de l ... Secondo msn.com