Albi illustrati e terza età

Udinetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il seminario, con partecipazione gratuita, è rivolto a tutt? e in particolare a chi, occupandosi per professione, volontariato o ragioni affettive, della cura di persone anziane, desidera conoscere e approfondire i benefici della lettura anche tramite gli albi illustrati.Docente: psicologa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Back to school 2024: 8 albi illustrati da leggere a bambini e ragazzi, per un ritorno a scuola più sereno - Dagli anni ‘80 ha pubblicato oltre 200 storie per bambini tradotte in molte lingue e... Riporta greenme.it

Vernante capitale degli albi illustrati: torna l'ottava edizione del festival Imaginé - Mostre, talk e laboratori gratuiti in piazza per grandi e piccoli Sabato 20 e domenica 21 settembre dalle 10, presso piazza de l ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Albi Illustrati Terza Et224