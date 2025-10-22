Alberto Stefani alla conquista del Veneto | col centrodestra granitico accanto e Zaia capolista della Lega

Il centrodestra veleggia verso l’ennesima vittoria in Veneto. Alberto Stefani, giovanissimo candidato, espressione della Lega, ha riunito intorno a se tutta la coalizione. Che è coesa e centrata a raccogliere l’obiettivo di un’ampia vittoria. Mentre Luca Zaia, l’amato governatore uscente, sarà capolista del Carroccio in tutte le circoscrizioni. Un bilancio esaltante e una candidatura giovane. Il centrodestra si ripresenta al giudizio degli elettori con un bilancio esaltante dei due governi Zaia. Tutti gli indicatori danno il Veneto in testa agli indici di gradimento per la qualità dei servizi erogati, dalla sanità all’ambiente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Alberto Stefani alla conquista del Veneto: col centrodestra granitico accanto e Zaia capolista della Lega

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Panorama.it. . Alberto Stefani, onorevole Lega e candidato alla presidenza della Regione Veneto, sugli obiettivi e le prospettive future della Regione durante Panorama On The Road. Vai su Facebook

Apertura campagna elettorale in Veneto, Luca Zaia annuncia la candidatura da capolista #Lega in tutte le province, a sostegno di Alberto Stefani. Avanti tutta! - X Vai su X

Luca Zaia lancia Alberto Stefani: «Io, capolista in tutto il Veneto». Salvini: «È stata una fatica, adesso umilmente puntiamo ad essere il primo partito» - E a quelli che mi mettono i veti e dicevano "dopo Zaia solo Zaia", io dico: "dopo Zaia scrivi Zaia"». Segnala ilgazzettino.it

Elezioni regionali, il debutto di Alberto Stefani: meloniani fra silenzi e ironie. De Carlo (FdI): «La nostra assenza? Non volevamo disturbare» - «Il 23 e 24 novembre in Veneto mi auguro che la Lega sia gagliardamente e coraggiosamente ... Da ilgazzettino.it

Alberto Stefani candidato, Lega: «Orgogliosi». PD: «Forzatura» - La candidatura ufficiale di Alberto Stefani alla presidenza della Regione Veneto per il centrodestra ha acceso il dibattito politico. Secondo veronasera.it