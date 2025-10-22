Alba sott’acqua nella piana di Luni | canali esondati e danni alle case un’auto trascinata nel torrente
Luni, 22 ottobre 2025 – Un paio d’ore di pioggia, intensa, e la piana di Luni è andata sott’acqua. Cantine allagate, strade trasformate in torrenti e piccoli corsi d’acqua che improvvisamente sono diventati cascate. Proprio l’onda del canale della Foce, un rivolo quasi sconosciuto, ha inghiottito una macchina in sosta e fortunatamente senza nessuno a bordo sulla sponda in via Isola Alta. Il mezzo è stato trascinato per oltre 300 metri andandosi a incastrare sotto un ponticello. La vettura ha creato un effetto “tappo“ e in pochi minuti il corso d’acqua è tracimato allagando via Fossone basso. Un’alba difficile per il teritorio di Luni che ha visto impegnate le squadre dei vigili del fuoco e poi della colonna mobile della Protezione civile chiamata in soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
