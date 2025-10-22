Al via la mostra Fantasie Déco ad Arezzo
Al via ad Arezzo dal 22 ottobre 2025 al 22 febbraio 2026, la mostra Fantasie Déco. Opere dalla collezione d’arte di Fondazione CR Firenze.L'esposizionePresentata dalla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo e organizzata e promossa dalla Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
