Al via il maxi concorso per oss bandito dal Policlinico di Foggia | 1000 posti a tempo indeterminato in tutta la Puglia
Come già preannunciato nei mesi scorsi, è stato pubblicato il Concorso Pubblico Unico regionale per la copertura, a tempo indeterminato, di 1000 posti di operatore sociosanitario (oss) - Area degli Operatori. Il concorso, bandito dal Policlinico di Foggia, coinvolgerà aziende ed enti di diritto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
