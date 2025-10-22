Al via AfterSolution Renault Group innova nel post-vendita mantenendo il cliente al centro

MILANO (ITALPRESS) – Al via AfterSolution, la nuova strategia di Renault Group nel post-vendita. Infatti, il processo di digitalizzazione del gruppo ha subìto una forte accelerazione attraverso l’integrazione di avanzate tecnologie nell’intero processo di vendita e di assistenza. Così nasce Digital Care Service, la piattaforma del costruttore che ha l’obiettivo di rendere più semplice ed efficace l’esperienza del cliente e offrire risposte personalizzate. La strategia after sales di Renault Group si basa “su tre pilastri. Il primo è quello del garantire al cliente un’esperienza in linea con i valori che il brand vuole trasmettere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it