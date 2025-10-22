Al Senato va in scena la pseudoscienza | una conferenza sulla fantomatica macchina di Majorana
Un convegno a Palazzo Madama riporta alla ribalta il mito della “macchina di Majorana”. Secondo il CICAP è un caso di pseudoscienza che rischia di ottenere visibilità istituzionale. 🔗 Leggi su Dday.it
La “macchina di Majorana” approda in Senato: tra mito, pseudoscienza e assenza di prove - Approda in Senato la cosiddetta “macchina di Majorana”, mai descritta dal celebre fisico italiano scomparso nel 1938, ma dall’imprenditore Rolando Pelizza, che sosteneva di averlo incontrato in un mon ... ticinolive.ch scrive
