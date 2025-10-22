Al Senato va in scena la pseudoscienza | una conferenza sulla fantomatica macchina di Majorana

Dday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un convegno a Palazzo Madama riporta alla ribalta il mito della “macchina di Majorana”. Secondo il CICAP è un caso di pseudoscienza che rischia di ottenere visibilità istituzionale. 🔗 Leggi su Dday.it

