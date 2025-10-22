Al San Raffaele di Cassino diagnosi sprint con l?IA | rivoluzione al Centro Sud
Riduzione delle dosi di radiazioni fino all?80%, un taglio del 60% delle dosi di radiofarmaco somministrato e l?effettuazione di una scansione total-body in appena 8 minuti: sono. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
IRCCS San Raffaele di Cassino, arriva la PET-TC digitale con Intelligenza Artificiale - Una rivoluzione nella diagnostica arriva al San Raffaele di Cassino: è entrata in funzione la nuova PET- Da msn.com