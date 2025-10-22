Al Real basta un gol di Bellingham Juve ko a testa alta Cronaca 1-0 Atalanta solo 0-0 con lo Slavia

Xml2.corriere.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I bianconeri fanno una buona partita ma vengono sconfitti al Bernabeu da una rete dell'inglese. Grande occasione nel finale per Openda. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

al real basta un gol di bellingham juve ko a testa alta160cronaca 1 0160atalanta solo 0 0 con lo slavia

© Xml2.corriere.it - Al Real basta un gol di Bellingham, Juve ko a testa alta Cronaca 1-0 Atalanta, solo 0-0 con lo Slavia

Contenuti che potrebbero interessarti

real basta gol bellinghamReal Madrid-Juventus 1-0, ai Blancos basta un gol di Bellingham - Nella notte delle stelle del Santiago Bernabeu, la Juventus non riesce a ritrovare i tre punti ma esce con tante buone sensazioni dalla partita giocata contro ... Da msn.com

real basta gol bellinghamReal Madrid-Juve 1-0, le pagelle: Bellingham (7) appare nel momento decisivo, Courtois (7) decisivo, Di Gregorio (7) - 0 contro la Juventus grazie al gol di Bellingham ma i bianconeri escono a testa alta, anche con il rammarico di non aver pareggiato. Scrive ilmessaggero.it

real basta gol bellinghamLa Juve lotta, ma si inchina al Bernabeu: al Real Madrid basta Bellingham - Al Bernabeu, decide il gol al 57' di Bellingham, che insacca con un tap- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Real Basta Gol Bellingham