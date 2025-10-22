Al Prix Italia il set più bello del mondo | l' evento con conduttori dei programmi di territorio

Al Prix Italia di Napoli, per “L’Italia è il set tv più bello del mondo”, un evento con i conduttori storici dei programmi di territorio, si sono ritrovati Peppone Calabrese (Linea Verde), Federico Quaranta (Il provinciale), Elisa Isoardi (Bar Centrale) e Marco Conidi (Musica Mia) e “Abbiamo la grande responsabilità di raccontare queste persone che hanno disegnato i paesaggi – ha detto Peppone -. Persone che hanno reso l’Italia uno dei posti più esotici e belli del mondo. C’è un riscoprire il senso d’identità, dell’essere custodi di queste tradizioni millenarie che ci portiamo dentro e sono le nostre radici”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

