Al Mercato Centrale di Firenze la mostra che unisce Levi e Maraini

Lanazione.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 22 ottobre 2025 - Dopo l’allestimento al Teatro La Compagnia, la mostra fotografica  “Sulle tracce di Carlo. La Basilicata di Fosco Maraini” si sposta al Mercato Centrale di Firenze (Terrazza enoteca, primo piano) dove sarà visibile fino all’11 novembre. L’esposizione, a cura di Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, accompagna il corpus di eventi dal titolo “Carlo Levi 50 ”, pensato dall’associazione in occasione di tre ricorrenze: i cinquant’anni dalla scomparsa dell’autore, l’80° anniversario della pubblicazione di “Cristo si è fermato a Eboli” e il 90° anniversario della condanna al confino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

