Al MA Project di Perugia la pittura libera di Simone Rutigliano

Dal 25 ottobre al 23 novembre 2025, lo spazio MA Project di Perugia ospita Grembo, personale di Simone Rutigliano (Lecce, 2002), a cura di Quadro Zero, nata come premio dell’ottava edizione di We Art Open promosso a Venezia da No Title Gallery. Una mostra come rinascita Nel titolo Grembo c’è l’idea di un approdo che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Al MA Project di Perugia, la pittura libera di Simone Rutigliano

News recenti che potrebbero piacerti

Il 16 ottobre 2025 al Castello di Solfagnano, a Perugia, si tiene l’incontro «La Carta di Solfagnano a un anno dal G7 – Il punto sulle priorità», profondamente voluto dalla Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. Un evento che Artis-Project è orgogliosa di - facebook.com Vai su Facebook

’Perugia città libera’ dalle mafie. Studenti in piazza a Fontivegge - Perugia si schiera contro le mafie con la manifestazione "Perugia città Libera", coinvolgendo studenti e istituzioni nella Giornata della Memoria delle vittime innocenti delle mafie. Scrive lanazione.it

Perugia città Libera ha ricordato nomi delle vittime della mafia - In occasione della 29/a Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, si è svolta nel capoluogo umbro la manifestazione "Perugia città Libera", promossa da ... Segnala ansa.it

Perugia città Libera - A Perugia la Giornata per le vittime delle mafie ha avuto un seguito con l'intitolazione di un sottopasso e una piazza a Fontivegge a Peppino Impastato e Dario Capolicchio. Scrive rainews.it