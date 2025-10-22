Un funerale da dimenticare, in tutti i sensi. L’impresa di pompe funebri Forest Lawn è stata accusata “di negligenza e stress emotivo” per aver presentato la salma sbagliata alla famiglia del defunto Joseph Espinoza durante una cerimonia funebre, come riferisce People. E non è tutto. George Levario, zio di Espinoza e querelante, avrebbe avuto un infarto appena ha saputo che quello non era il corpo del nipote. “La famiglia ora chiede un risarcimento danni”, si legge nella denuncia. Nella denuncia depositata giovedì 16 ottobre presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles, la moglie, lo zio e la zia del defunto Joseph Espinoza hanno accusato l’impresa di pompe funebri Forest Lawn di “ negligenza, violazione del contratto e inflizione di stress emotivo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al funerale arriva la salma sbagliata: panico in sala e un famigliare ha un infarto. Il corpo giusto arriva dopo più di un’ora. Causa all’impresa di pompe funebri