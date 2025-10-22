Al Comunale arriva ' Islands' un viaggio attraverso quattro assoli di danza firmati da Carolyn Carlson

Ferraratoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 alle 20.30 al Teatro Comunale, nell’ambito del Festival di danza contemporanea, la Carolyn Carlson Company porta in scena 'Islands', un mosaico coreografico composto da quattro assoli che condensano la visione poetica e filosofica di Carolyn Carlson, prima coreografa a ricevere il Leone. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Comunale Arriva Islands Viaggio