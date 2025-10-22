Akanji Inter è lui il segreto del ritorno della difesa super | così Chivu ha alzato il muro

Inter News 24 Akanji Inter, le ultime sul nuovo difensore centrale nerazzurro arrivato dal Manchester City nel calciomercato estivo. I dettagli. Il cammino dell’ Inter sotto la guida di Cristian Chivu sta registrando numeri impressionanti, in particolare sul fronte difensivo. Dopo la clamorosa goleada subita dalla Juventus oltre un mese fa, con un pesante 4-3 che sembrava aver compromesso la stagione nerazzurra, la squadra ha reagito con forza e determinazione. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, Chivu e i suoi uomini hanno mantenuto la promessa di non subire più simili goleade: nelle ultime sette partite, l’Inter ha incassato solo due reti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji Inter, è lui il segreto del ritorno della difesa super: così Chivu ha alzato il muro

