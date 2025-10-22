Aiuti Gazaatteso parere Aja su Israele

9.02 La Cig, Corte internazionale di giustizia,si pronuncia oggi per stabilire se Israele, bloccando per mesi gli aiuti umanitari a Gaza, abbia violato il diritto internazionale. Lo scrive il Jerusalem Post. Israele ha sempre negato accusando Hamas di ostacolare gli aiuti I giudici dell'Aja valuteranno anche se Israele sia obbligato a cooperare con l'Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi. Si tratta di un parere consultivo legale chiesto dall'Assemblea Onu: non vincolante, potrebbe servire a fare pressione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it