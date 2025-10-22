Aiuti contro il caro-bollette Hera Caritas e Comune sostengono 1.500 famiglie

Quasi 1.500 famiglie forlivesi chiedono aiuto per pagare le bollette. Nel 2012 erano solo 90. Luce, gas, acqua: servizi essenziali che per molti sono diventati un lusso, o quasi. È il segnale più evidente di un disagio che cresce, ma anche della solidità di una rete di sostegno che in città funziona da tredici anni. Comune, Hera e Caritas lavorano per evitare che chi fatica ad arrivare a fine mese si ritrovi al buio o al freddo. "Quest'azione congiunta – sottolinea Angelica Sansavini, assessora alle Politiche sociali – ha sostenuto moltissime famiglie seguite dai servizi sociali, in condizioni di evidente difficoltà economica, a volte temporanea.

