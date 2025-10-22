Aiuti contro il caro-bollette Hera Caritas e Comune sostengono 1.500 famiglie

Ilrestodelcarlino.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi 1.500 famiglie forlivesi chiedono aiuto per pagare le bollette. Nel 2012 erano solo 90. Luce, gas, acqua: servizi essenziali che per molti sono diventati un lusso, o quasi. È il segnale più evidente di un disagio che cresce, ma anche della solidità di una rete di sostegno che in città funziona da tredici anni. Comune, Hera e Caritas lavorano per evitare che chi fatica ad arrivare a fine mese si ritrovi al buio o al freddo. "Quest’azione congiunta – sottolinea Angelica Sansavini, assessora alle Politiche sociali – ha sostenuto moltissime famiglie seguite dai servizi sociali, in condizioni di evidente difficoltà economica, a volte temporanea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

aiuti contro il caro bollette hera caritas e comune sostengono 1500 famiglie

© Ilrestodelcarlino.it - Aiuti contro il caro-bollette. Hera, Caritas e Comune sostengono 1.500 famiglie

Altre letture consigliate

aiuti contro caro bolletteAiuti contro il caro-bollette. Hera, Caritas e Comune sostengono 1.500 famiglie - Tredici anni fa erano appena 90 quelle che faticavano a pagare luce, gas e acqua. Riporta msn.com

Nel Decreto Aiuti Bis nessun aiuto per Terzo Settore e no profit contro il caro bollette - Uneba:“La politica ha ignorato il Terzo Settore sociosanitario, e ne fa pagare il conto alle famiglie degli anziani, delle persone disabili e dei minori fragili”. Da disabili.com

La Camera approva il dl bollette: aiuti da 3 miliardi contro il caro-energia - La Camera ha approvato con 155 voti a favore e 101 contrari il dl bollette. Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Aiuti Contro Caro Bollette