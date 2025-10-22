Airola allarme topi a scuola | stop alle lezioni per due giorni
Tempo di lettura: < 1 minuto Attività didattiche sospese per due giorni, il 23 e 24 ottobre, nella scuola dell’infanzia ‘Regina Elena’ di Airola. A stabilirlo è un’ordinanza firmata oggi dal sindaco Vincenzo Falzarano, a seguito di segnalazioni pervenute circa la presenza di roditori all’interno e nei pressi dell’edificio scolastico di Corso Matteotti. La situazione è stata ritenuta “potenzialmente pericolosa per la salute pubblica e per l’igiene degli ambienti frequentati quotidianamente da bambini e personale scolastico”. Il provvedimento si è reso quindi necessario per consentire interventi urgenti di sanificazione, derattizzazione e bonifica dei locali, oltre alla successiva aerazione degli ambienti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
