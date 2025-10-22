Airbnb e affitti brevi più tasse per chi si affida a intermediari e portali web Una patrimoniale mascherata

Roma, 22 ottobre 2025 - Nella Manovra finanziaria bollinata dalla Ragioneria di Stato cambia la misura che innalzava al 26% la cedolare secca sugli affitti brevi ( qui il pdf della legge di bilancio). L'articolo 7 del provvedimento, infatti, mantiene la cedolare secca al 21% ma solo nel caso in cui "nell'anno di imposta non siano stati conclusi contratti aventi ad oggetto tale unità immobiliare tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

